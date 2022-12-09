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Леклер высказался об уходе Маттиа Бинотто из «Феррари»

Леклер высказался об уходе Маттиа Бинотто из «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал уход руководителя итальянской команды Маттиа Бинотто в отставку.

31 декабря Бинотто покинет «Феррари», руководство компании приняло его отставку, но пока не определилось с кандидатурой на замену.

«Маттиа позвонил мне, чтобы сообщить, что покидает команду, и я уважаю его решение. Я могу лишь поблагодарить его за то, что он поверил в меня с самого начала, подписав со мной очень долгосрочный контракт. Прежде чем стать руководителем команды, он много лет работал в «Феррари» и внёс свой вклад в успехи в последнее время, поэтому я ему желаю всего наилучшего. Очевидно, нам теперь предстоит сосредоточиться на будущем и попытаться сделать правильный выбор, чтобы бросить вызов «Ред Булл» в новом сезоне», — приводит слова Леклера RacingNews365.

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