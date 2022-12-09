Леклер оценил возможный приход Вассёра на пост руководителя «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о возможном назначении Фредерика Вассёра на пост руководителя итальянской команды.



Ранее стало известно, что Маттиа Бинотто 31 декабря покинет «Феррари».



«Феррари» сильно отличается от любой другой команды Формулы-1. Могу только прокомментировать свой опыт работы с Фредериком. Это, безусловно, было очень хорошо. Мы работали вместе, когда я был юниором, и Вассёр в меня верил.



У нас всегда были хорошие отношения, но это не должно как-то влиять на решения. Фредерик всегда был прямолинеен и честен — это то, что мне нравится в нём. Будет ли он новым руководителем или нет, я не знаю. Надеюсь, узнаем всё в ближайшие месяцы», — приводит слова Леклера RacingNews365.



Фредерик Вассёр сейчас занимает должность руководителя «Альфа Ромео».

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