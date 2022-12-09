Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер оценил возможный приход Вассёра на пост руководителя «Феррари»

Леклер оценил возможный приход Вассёра на пост руководителя «Феррари»
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о возможном назначении Фредерика Вассёра на пост руководителя итальянской команды.

Ранее стало известно, что Маттиа Бинотто 31 декабря покинет «Феррари».

«Феррари» сильно отличается от любой другой команды Формулы-1. Могу только прокомментировать свой опыт работы с Фредериком. Это, безусловно, было очень хорошо. Мы работали вместе, когда я был юниором, и Вассёр в меня верил.

У нас всегда были хорошие отношения, но это не должно как-то влиять на решения. Фредерик всегда был прямолинеен и честен — это то, что мне нравится в нём. Будет ли он новым руководителем или нет, я не знаю. Надеюсь, узнаем всё в ближайшие месяцы», — приводит слова Леклера RacingNews365.

Фредерик Вассёр сейчас занимает должность руководителя «Альфа Ромео».

Новость по теме
Леклер высказался об уходе Маттиа Бинотто из «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022