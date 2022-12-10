Спортивный директор «Порше»: Формула-1 всё ещё остаётся приоритетным вариантом

Спортивный директор «Порше» Томас Лоденбах заявил, что компания не оставляет надежд присоединиться к Формуле-1 в 2026 году.



Ранее ожидалось, что «Порше» заключит партнёрское соглашение с «Ред Булл», но в итоге сделка сорвалась.



«Сделка с «Ред Булл»? Нечего добавить, мы просто не договорились. Тот факт, что мы не сошлись с «Ред Булл», вовсе не означает, что мы отказываемся от варианта с Формулой-1. Она нам интересна, это важный проект при наличии необходимых условий. Если нет, то лучше и не пытаться что-то делать. Нас привлекает вариант с приходом в Формулу-1, в том числе по этой причине мы продлили контракт на проведение Суперкубка «Порше», который останется гонкой поддержки Формулы-1», — цитирует Лоденбаха F1-Insider.

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