Чемпион Формулы-2 Другович выразил надежду, что будет участвовать в гонках в 2023 году

Чемпион Формулы-2 сезона-2022, бразильский гонщик Фелипе Другович рассказал о своих планах на 2023 год.
Ранее стало известно, что Другович станет резервистом команды «Астон Мартин»
«У меня есть контракт резервного пилота «Астон Мартин», и в новом году я буду приезжать на гонки и постараюсь научиться многому. Кроме того, у меня будет несколько пятничных тренировок. Команда не запрещает мне участвовать ещё в каких-то сериях, но пока я не решил, где именно буду гоняться. Приоритет — Формула-1, но я должен поддерживать форму в гонках.
Это будет какая-то серия, которая не пересекается с Формулой-1 и не будет отнимать у меня слишком много времени. Возможно, Суперформула или гиперкары. Если будет возможность, было бы неплохо выступить в Ле-Мане», — цитирует Друговича RaceFans.
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