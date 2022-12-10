Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чемпион Формулы-2 Другович выразил надежду, что будет участвовать в гонках в 2023 году

Чемпион Формулы-2 Другович выразил надежду, что будет участвовать в гонках в 2023 году
Комментарии

Чемпион Формулы-2 сезона-2022, бразильский гонщик Фелипе Другович рассказал о своих планах на 2023 год.

Ранее стало известно, что Другович станет резервистом команды «Астон Мартин»

«У меня есть контракт резервного пилота «Астон Мартин», и в новом году я буду приезжать на гонки и постараюсь научиться многому. Кроме того, у меня будет несколько пятничных тренировок. Команда не запрещает мне участвовать ещё в каких-то сериях, но пока я не решил, где именно буду гоняться. Приоритет — Формула-1, но я должен поддерживать форму в гонках.

Это будет какая-то серия, которая не пересекается с Формулой-1 и не будет отнимать у меня слишком много времени. Возможно, Суперформула или гиперкары. Если будет возможность, было бы неплохо выступить в Ле-Мане», — цитирует Друговича RaceFans.

Новость по теме
Фелипе Другович: надеюсь многому научиться у Алонсо
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022