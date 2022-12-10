Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон пропустил церемонию вручения призов FIA Gala по итогам сезона-2022

Льюис Хэмилтон пропустил церемонию вручения призов FIA Gala по итогам сезона-2022
Комментарии

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не присутствовал на церемонии FIA Gala в Болонье, где вручались призы за минувший сезон.

Британский пилот был номинирован на награду «Действие года» и занял первое место в номинации, выиграв приз за зрелищный двойной обгон в борьбе с Шарлем Леклером и Серхио Пересом на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Несмотря на то что Хэмилтон не присутствовал на церемонии, присуждение награды Льюису встретили тёплыми аплодисментами.

В минувшем сезоне чемпионом досрочно стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а Кубок конструкторов впервые с 2013 года выиграла австрийская команда.

Льюис Хэмилтон занял шестое место в общем зачёте пилотов. Это был первый сезон в карьере британца, где он не одержал ни одной победы.

Хейтеров Хэмилтона сильно огорчит разбор сезона Ф-1. Да, Льюис был сильнее Расселла Хейтеров Хэмилтона сильно огорчит разбор сезона Ф-1. Да, Льюис был сильнее Расселла
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022