Льюис Хэмилтон пропустил церемонию вручения призов FIA Gala по итогам сезона-2022

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не присутствовал на церемонии FIA Gala в Болонье, где вручались призы за минувший сезон.



Британский пилот был номинирован на награду «Действие года» и занял первое место в номинации, выиграв приз за зрелищный двойной обгон в борьбе с Шарлем Леклером и Серхио Пересом на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Несмотря на то что Хэмилтон не присутствовал на церемонии, присуждение награды Льюису встретили тёплыми аплодисментами.



В минувшем сезоне чемпионом досрочно стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а Кубок конструкторов впервые с 2013 года выиграла австрийская команда.



Льюис Хэмилтон занял шестое место в общем зачёте пилотов. Это был первый сезон в карьере британца, где он не одержал ни одной победы.