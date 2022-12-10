Алонсо: победа Окона в Венгрии — случайность, которая бывает раз в сто лет

Бывший пилот «Альпин», двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо высказался о единственной победе экс-напарника Эстебана Окона на Гран-при Венгрии в сезоне-2021.



«Мы не выиграли ни одной гонки в 2022 году, а то, что произошло в Венгрии в прошлом году — случайность, которая бывает раз в сто лет. Несчастный случай. Возможно, в Канаде и Австралии у нас был шанс на подиум, но мы проиграли по своей вине. Четвёртое место в борьбе с «Маклареном»? Когда ты не борешься за чемпионство, не так важно, четвёртое или пятое место», — приводит слова Алонсо GPFans.



Фернандо Алонсо покинул «Альпин» по окончании сезона-2022. Со следующего года испанский пилот будет выступать за «Астон Мартин». Его место в «Альпин» займёт Пьер Гасли.