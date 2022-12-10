Леклер: не думаю, что «Феррари» пострадает от ухода Бинотто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об уходе Маттиа Бинотто с поста руководителя итальянской команды.
Бинотто покинет «Феррари» 31 декабря и на данный момент неизвестно, кто займёт его пост. По информации ряда источников, новым руководителем «Скудерии» станет Фредерик Вассёр, который сейчас занимает аналогичную должность в «Альфа Ромео».
«У меня никогда не было смены руководителя команды. Возможно, нам потребуется немного времени, чтобы новый человек освоился на новом месте и привык к «Феррари», потому что это большая команда. Но я думаю, что если всё будет сделано правильно, то на трассе мы не пострадаем от ухода Бинотто. Уверен, это будет плавный переход», — приводит слова Леклера Grandprix247.
Сообщалось, что у Шарля Леклера и Маттиа Бинотто был конфликт и они не говорили друг с другом с июля.
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