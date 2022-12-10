Хорнер выступил с заявлением после получения Кубка конструкторов на FIA Gala — 2022

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал получение Кубка конструкторов на ежегодной церемонии награждения FIA Gala — 2022, которая прошла в Болонье.



«В течение девяти лет этот кубок получала одна и та же команда. Для нас это был невероятный год, «Ред Булл» отработал блестяще. Макс Ферстаппен великолепно провёл сезон, а общими усилиями мы выиграли 17 гонок и сделали пять дублей, побив все свои рекорды.



Хотелось бы заметить, что по ходу церемонии мы видели много видеороликов, они были посвящены разным чемпионатам, но во всех мы видели логотип «Ред Булл» на многих машинах. И это тоже благодаря Дитриху Матешицу», — приводит слова Хорнера RaceFans.



Ранее Кристиан Хорнер посвятил успех команды в минувшем сезоне основателю компании Дитриху Матешицу, который скончался в октябре.