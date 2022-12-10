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Ферстаппен заявил, что сочувствовал Хэмилтону после победы в Абу-Даби в 2021 году

Ферстаппен заявил, что сочувствовал Хэмилтону после победы в Абу-Даби в 2021 году
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился воспоминаниями о заключительной гонке сезона-2021, которая прошла в Абу-Даби.

В 2021 году Ферстаппен выиграл гонку в Абу-Даби после ошибки гоночной дирекции и стал чемпионом мира впервые в карьере. Нидерландский пилот опередил Льюиса Хэмилтона.

«Для него это сначала выглядело великолепно, а затем происходит нечто подобное. Конечно, это тяжело. Единственное, что я мог себе тогда сказать: «У него уже есть семь чемпионских титулов и один из них он выиграл также, проигрывая до последнего поворота. Да, тогда я сочувствовал Хэмилтону. Я всегда уважал Льюиса и считаю, что у нас была отличная битва», — приводит слова Ферстаппена GPFans.

В минувшем сезоне Макс Ферстаппен во второй раз подряд стал чемпионом мира, а Льюис Хэмилтон стал шестым в общем зачёте пилотов.

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