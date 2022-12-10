Ферстаппен: после сходов в начале сезона чувствовал, что не могу допустить ошибку
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, какие испытывал ощущения в начале минувшего сезона.
«Когда вы планируете бороться за титул, вы должны набирать очки в каждой гонке. Столько, сколько сможете. Поэтому в начале года было очень тяжело после этих сходов. С того момента я чувствовал, что не могу допустить ошибку, из-за которой мы сойдём с дистанции. Мы всегда старались проводить выступления настолько чисто, насколько это возможно, и старались быть совершенными в каждый уикенд. Я требовал этого от себя каждый раз, когда садился в машину», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
В минувшем сезоне Макс Ферстаппен завоевал чемпионский титул досрочно. «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов впервые с 2013 года.
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