Ферстаппен: после сходов в начале сезона чувствовал, что не могу допустить ошибку

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, какие испытывал ощущения в начале минувшего сезона.



«Когда вы планируете бороться за титул, вы должны набирать очки в каждой гонке. Столько, сколько сможете. Поэтому в начале года было очень тяжело после этих сходов. С того момента я чувствовал, что не могу допустить ошибку, из-за которой мы сойдём с дистанции. Мы всегда старались проводить выступления настолько чисто, насколько это возможно, и старались быть совершенными в каждый уикенд. Я требовал этого от себя каждый раз, когда садился в машину», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.



В минувшем сезоне Макс Ферстаппен завоевал чемпионский титул досрочно. «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов впервые с 2013 года.

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