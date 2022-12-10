Ферстаппен, Перес и Хорнер получили награды ФИА за сезон-2022

В Болонье (Италия) состоялась ежегодная церемония награждения Международной автомобильной федерации (ФИА), в рамках которой были отмечены представители команды Формулы-1 «Ред Булл».

Так, руководитель коллектива Кристиан Хорнер, посетивший мероприятие вместе со своей женой, британской певицей Джерри Хорнер (Холлиуэлл), получил Кубок конструкторов из рук президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема.

Фото: из личного архива Джерри Хорнер

Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил приз за первое место по итогам сезона, ставшее для него уже вторым подряд. Голландец досрочно стал лучшим, гарантировав себе чемпионство уже на Гран-при Японии.

Фото: из личного архива Макса Ферстаппена

Напарник Ферстаппена мексиканец Серхио Перес получил приз за третье место. На последнем этапе в Абу-Даби он уступил вторую строчку личного зачёта Шарлю Леклеру из «Феррари».