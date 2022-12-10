Пиастри объяснил, почему будет выступать под номером 81 в Формуле-1

Новичок «Макларена» австралиец Оскар Пиастри объяснил, почему принял решение выступать под номером 81 в сезоне-2023.

«Всё верно, это будет №81, если его никто не отщипнёт до того, как мы введём его, но я считаю ситуацию довольно безопасной. Такой номер был у меня в картинге. Его история не так уж и интересна, но я расскажу.

По понятным причинам я не мог быть первым номером, поэтому решил взять 11-й, под которым и выступил в первых двух гонках. Затем мы с командой вышли на соревнования штата Виктория, где кто-то уже взял 11-й номер. Не знаю, что подтолкнуло меня, но я заменил первую цифру, и с тех пор номер приклеился», – приводит слова пилота официальный сайт Формулы-1.

Ранее стало известно, что Пиастри получил суперлицензию ФИА.

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