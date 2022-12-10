Эксперт: в начале сезона казалось, что Ферстаппену нужно уйти в отпуск

Голландский профессиональный гонщик Том Коронель, работающий экспертом на национальном ТВ, высказался о выступлении «Феррари» и «Ред Булл» на старте минувшего сезона.

«Здорово, что «Феррари» подготовила настолько хорошую машину к этому сезону. Она сдалась в прошлом году, но на этот раз вернулась как бренд. Давайте будем честны: последние два года «Феррари» просто была. Здорово, что теперь её не нужно сбрасывать со счетов.

В начале сезона казалось, что «Феррари» находится в великолепной форме, а Леклер будет чемпионом. Если бы вы спросили после трёх гонок, что я думаю, то я бы ответил: «Макс должен взять отпуск и сосредоточиться на следующем сезоне». Однако он всё же завоевал титул», – приводит слова эксперта Motorsport.com.

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