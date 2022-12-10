Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт: в начале сезона казалось, что Ферстаппену нужно уйти в отпуск

Эксперт: в начале сезона казалось, что Ферстаппену нужно уйти в отпуск
Комментарии

Голландский профессиональный гонщик Том Коронель, работающий экспертом на национальном ТВ, высказался о выступлении «Феррари» и «Ред Булл» на старте минувшего сезона.

«Здорово, что «Феррари» подготовила настолько хорошую машину к этому сезону. Она сдалась в прошлом году, но на этот раз вернулась как бренд. Давайте будем честны: последние два года «Феррари» просто была. Здорово, что теперь её не нужно сбрасывать со счетов.

В начале сезона казалось, что «Феррари» находится в великолепной форме, а Леклер будет чемпионом. Если бы вы спросили после трёх гонок, что я думаю, то я бы ответил: «Макс должен взять отпуск и сосредоточиться на следующем сезоне». Однако он всё же завоевал титул», – приводит слова эксперта Motorsport.com.

Новость по теме
«Хватит!» Вольф сделал категоричное заявление о победе Ферстаппена на ГП Абу-Даби в 2021-м

Болельщики сжигают атрибутику Макса Ферстаппена

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022