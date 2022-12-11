В «Астон Мартин» сообщили, когда приступят к работе в собственной аэротрубе

Технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоус сообщил о сроках ввода в эксплуатацию собственной аэротрубы, над которой британская команда работает на своей строящейся базе в Сильверстоуне.

«Цель для аэротрубы – запустить её к середине 2024 года. Мы надеемся, что она внесёт свою лепту в разработку болида 2025 года. Думаю, что если труба пройдёт все проверки, то это будет первая машина, на которую она повиляет.

Когда вы строите новую аэродинамическую трубу, то вам неизбежно придётся пройти через процесс ввода в эксплуатацию. Это необходимо для того, чтобы понять, что она даёт вам ожидаемые цифры. Нам повезло проводить испытания на аэротрубе «Мерседеса», крайне качественной, так что мы должны убедиться в том, что новый объект будет соответствовать», – приводит слова специалиста издание Autosport.