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Чемпион Формулы-1 Деймон Хилл отреагировал на поражение сборной Англии на ЧМ-2022

Чемпион Формулы-1 Деймон Хилл отреагировал на поражение сборной Англии на ЧМ-2022
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Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл отреагировал на поражение сборной Англии по футболу в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре с командой Франции.

«Молодцы, ребята. Вы сделали всё. Были некоторые сомнительные судейские решения, но как есть. Вы играли против сильной команды, браво», — написал Деймон Хилл в своих социальных сетях.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу французов. В полуфинале сборная Франции сыграет с национальной командой Марокко, обыгравшей сборную Португалии. В другом полуфинале встретятся сборные Хорватии и Аргентины.

Напомним, сборная Франции является действующим обладателем титула. Финал турнира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

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