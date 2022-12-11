Штайнер: в «Макларене» и сами не знают, оправдает ли надежды Пиастри

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал решение «Макларена» заменить Даниэля Риккардо на Оскара Пиастри.



«Хаас», в свою очередь, наоборот, заменил молодого пилота Мика Шумахера на опытного Нико Хюлькенберга.



«Мы не та команда, что в 2021 году. Тогда был сложный сезон, и мы по ходу сосредоточились на разработке болида 2022 года. Сейчас мы показали, что хотя бы временами можем держаться в средней группе и для этого необходим опыт.



Молодые пилоты — всегда риск. Сегодня мы уже все в курсе, что такие ребята, как Джордж Расселл, Шарль Леклер и Ландо Норрис — выдающиеся гонщики, но этого не просчитать заранее. «Макларен» взял Оскара Пиастри. Он считается потрясающим талантом, но на деле и в самом «Макларене» не знают, оправдаются ли их надежды», — цитирует Штайнера Speedweek.