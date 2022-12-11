Бывший спортивный директор «Феррари»: не верю, что Хорнер отказался от предложения

Бывший спортивный директор «Феррари» Чезаре Фьорио не верит, что действующий руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отказался от предложения заменить Маттиа Бинотто в «Феррари».



«Не верю, что Хорнер отказал «Феррари». Он бы отлично подошёл на должность руководителя команды, и не сомневаюсь, что он бы справился с этой работой. У Вассёра были большие успехи в младших сериях, тоже неплохой послужной список.



Считаю, что Бинотто зря уволили. С ним «Феррари» смогла представить конкурентоспособный болид. К тому же он прекрасный технический специалист. Да, опыта руководства тоже не хватило, но с каждым сезоном он становился лучше», — приводит слова Фьорио Autosprint.



Маттиа Бинотто покинет «Феррари» 31 декабря 2022 года. Его может заменить нынешний руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.