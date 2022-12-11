Перес ответил, волнуется ли из-за возвращения Риккардо в «Ред Булл»

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о приглашении Даниэля Риккардо в качестве резервиста на следующий сезон.



«Я не сильно волнуюсь о возвращении Риккардо. Мы, пилоты, в любом случае находимся под большим давлением всё время. Для меня лично это ничего не изменит, и я считаю, что для команды приход Даниэля — большое достижение. Он внесёт свой вклад. Риккардо — отличный парень, один из тех, с кем я больше всего поладил в паддоке. Так что здорово, что он теперь с нами», — приводит слова Переса Sky Sports.



Даниэль Риккардо минувший сезон провёл в «Макларене», но после летней паузы было объявлено о том, что австралиец покинет команду в конце года. В новом сезоне его должен заменить Оскар Пиастри.

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