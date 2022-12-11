Коринна Шумахер поделилась подробностями перехода Михаэля в «Феррари»

Жена семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Коринна Шумахер в документальном фильме La Methode рассказала, как узнала о переходе мужа в «Феррари».



«Я до сих пор помню, как это было. Мы были в саду, когда Михаэль спросил меня, что я думаю о возможном переходе в «Феррари». Я сразу согласилась: «Если есть такая возможность, то было бы отлично!». Думаю, что уже тогда он договорился с Жаном Тодтом, они хорошо общались. Михаэль отлично понимает, на кого можно положиться. Было бы прекрасно, если бы Михаэль мог рассказать всю историю того времени, потому что я не всегда была внутри этого всего.



Жан — один из немногих, кто оставался другом Михаэля и в ранние годы его карьеры, и когда ситуация изменилась. Михаэлю приятно знать, что у нас есть кто-то вроде Тодта, который готов помочь нам при необходимости», — приводит слова Коринны Шумахер в фильме Crash.net.