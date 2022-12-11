Леклер: не получил удовлетворения от того, что занял второе место и лишил «Ред Булл» дубля

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не испытывает удовлетворения от того, что сумел занять второе место по итогам сезона и не позволил «Ред Булл» оформить победный дубль.



«Честно говоря, не испытываю удовлетворения от того, что разделил пилотов «Ред Булл» в таблице. Оглядываясь назад, я думаю, что провёл хороший сезон, особенно на фоне 2020 и 2021 годов, которые выдались очень тяжёлыми для команды. Не предполагалось, что мы сделаем такой шаг вперёд и займём второе место и в общем зачёте пилотов, и в Кубке конструкторов.



С другой стороны, если оценивать сезон внимательнее, увидим разочаровывающие выступления в середине сезона. Так что испытываю смешанные чувства. Просто рассчитываю, что это был шаг вперёд, а в следующем сезоне мы сможем сделать ещё один», — цитирует Леклера Motorsport.