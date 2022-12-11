Хэмилтон рассказал, как его семья относится к тому, что он продолжает карьеру в Ф-1

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал об отношении семьи к тому, что он продолжает выступать в Формуле-1.
«Конечно, я не буду гонять вечно, но сейчас у меня есть ощущение, что я не закончил и должен добиться больших успехов. Однажды мне придётся уйти, это будет очень сложно. Я занимаюсь этим 30 лет, а когда остановлюсь, мне будет далеко за 30. К счастью, это будет не сейчас. Мои папа и брат говорят, чтобы я продолжал гоняться вечно. Они ведь и сами гонщики. Мама и сестра просто хотят, чтобы я занимался тем, чем хочу. Но они видят, как я устаю. Порой просто отключаюсь на диване.
Мне нравится моё дело, нравится принимать вызовы каждые выходные. В какой-то момент мне захочется завести семью и проводить время с ней, но пока главное — выступать в Формуле-1 с «Мерседесом», — цитирует Хэмилтона New York Times.
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