Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Нассер Аль-Аттия: ждём возвращения Алонсо на «Дакар»

Нассер Аль-Аттия: ждём возвращения Алонсо на «Дакар»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион «Дакара» Нассер Аль-Аттия выразил надежду, что двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо снова будет участвовать в ралли-рейде.

«По-прежнему говорю Алонсо о возвращении на «Дакар». Я знал Фернандо ещё по Формуле-1, но встретились мы тогда, когда он присоединился к команде в 2020 году. Команда попросила меня помочь ему научиться пилотировать в дюнах. У нас было три дня в Катаре при примерно 50 градусах — и Фернандо отработал великолепно.

На первом «Дакаре» он показал отличную скорость. В таких гонках очень нужен опыт — примерно 4-6 лет участия, прежде чем сможешь выиграть. Но Фернандо хорошо выступал. Мы общаемся с ним и ждём его возвращения», — цитирует Аль-Аттию Motorsport.

Фернандо Алонсо пока что выступал на «Дакаре» только в 2020 году.

Новость по теме
Алонсо: победа Окона в Венгрии — случайность, которая бывает раз в сто лет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022