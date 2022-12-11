Нассер Аль-Аттия: ждём возвращения Алонсо на «Дакар»

Четырёхкратный чемпион «Дакара» Нассер Аль-Аттия выразил надежду, что двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо снова будет участвовать в ралли-рейде.
«По-прежнему говорю Алонсо о возвращении на «Дакар». Я знал Фернандо ещё по Формуле-1, но встретились мы тогда, когда он присоединился к команде в 2020 году. Команда попросила меня помочь ему научиться пилотировать в дюнах. У нас было три дня в Катаре при примерно 50 градусах — и Фернандо отработал великолепно.
На первом «Дакаре» он показал отличную скорость. В таких гонках очень нужен опыт — примерно 4-6 лет участия, прежде чем сможешь выиграть. Но Фернандо хорошо выступал. Мы общаемся с ним и ждём его возвращения», — цитирует Аль-Аттию Motorsport.
Фернандо Алонсо пока что выступал на «Дакаре» только в 2020 году.
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