«Ты – гладиатор!» Джери Холивелл посидела в болиде Серхио Переса

Британская певица и бывшая участница поп-группы Spice Girls Джери Хорнер (Холивелл), жена руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, поделилась впечатлениями от нахождения в болиде Формулы-1, на котором выступает мексиканец Серхио Перес.
«Удивительный опыт – сидеть в машине Ф-1 Чеко», – написала певица.
Фото: из личного архива Джери Хорнер
Фото: из личного архива Джери Хорнер
«Боже, это просто невероятно! Сидеть вот так… Какая максимальная скорость? 345 километров в час? 345 километров в час! Ты – гладиатор!» – сказала Хорнер на видео рядом стоящему Пересу.
На минувшей ежегодной церемонии награждения FIA Gala — 2022 Кристиан Хорнер получил из рук президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема Кубок Конструкторов. Не остались без наград и Макс Ферстаппен с Серхио Пересом, занявшие по итогам сезона первое и третье места соответственно.
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