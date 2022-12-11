«Ты – гладиатор!» Джери Холивелл посидела в болиде Серхио Переса

Британская певица и бывшая участница поп-группы Spice Girls Джери Хорнер (Холивелл), жена руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, поделилась впечатлениями от нахождения в болиде Формулы-1, на котором выступает мексиканец Серхио Перес.

«Удивительный опыт – сидеть в машине Ф-1 Чеко», – написала певица.

Фото: из личного архива Джери Хорнер

Фото: из личного архива Джери Хорнер

«Боже, это просто невероятно! Сидеть вот так… Какая максимальная скорость? 345 километров в час? 345 километров в час! Ты – гладиатор!» – сказала Хорнер на видео рядом стоящему Пересу.

На минувшей ежегодной церемонии награждения FIA Gala — 2022 Кристиан Хорнер получил из рук президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема Кубок Конструкторов. Не остались без наград и Макс Ферстаппен с Серхио Пересом, занявшие по итогам сезона первое и третье места соответственно.