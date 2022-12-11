Сайнс: я вернулся на тот уровень, на котором, как я знаю, способен быть

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что он в конце сезона-2022 он смог вернуться на свой максимальный уровень.

«Последняя гонка, темп, который у меня был, управление шинами, квалификация, всё было гораздо более гладко, чем в начале сезоне. Я вернулся на тот уровень, на котором, как я знаю, способен быть. Я вернулся на тот уровень, на котором должен был быть в начале года, и это вселяет в меня оптимизм. А также чувство, что я наконец-то освоил эту машину и этот регламент, и что какой бы тип машины ни появился в следующем году, я готов сесть за её руль», — приводит слова Сайнса GPFans.

Раннее Сайнс прокомментировал уход Маттиа Бинотто с поста руководителя итальянской команды.

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Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне: