Чемпион MotoGP Маркес объяснил, почему Ферстаппен является особенным гонщиком
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Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес, присутствовавший вместе с голландцем Максом Ферстаппеном на праздничном уикенде от «Хонды» в конце ноября, высказался о двукратном чемпионе Формулы-1.
«Макс амбициозен, а это то, что мне очень нравится. Он талантлив, и у него есть инстинкт убийцы. Он нужен любой команде в спорте, если есть желание стать лучшим.
Талантливых гонщиков, хорошо показывающих себя на тестах, много, но когда наступает момент, тяжело справляться с давлением. И Макс справляется с ним», – приводит слова Маркеса издание Racingnews365.
Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф сделал категоричное заявление о победе Ферстаппена на скандальном Гран-при Абу-Даби в 2021 году.
Новость по теме«Хватит!» Вольф сделал категоричное заявление о победе Ферстаппена на ГП Абу-Даби в 2021-м
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:
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