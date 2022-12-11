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Чемпион MotoGP Маркес объяснил, почему Ферстаппен является особенным гонщиком

Чемпион MotoGP Маркес объяснил, почему Ферстаппен является особенным гонщиком
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Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес, присутствовавший вместе с голландцем Максом Ферстаппеном на праздничном уикенде от «Хонды» в конце ноября, высказался о двукратном чемпионе Формулы-1.

«Макс амбициозен, а это то, что мне очень нравится. Он талантлив, и у него есть инстинкт убийцы. Он нужен любой команде в спорте, если есть желание стать лучшим.

Талантливых гонщиков, хорошо показывающих себя на тестах, много, но когда наступает момент, тяжело справляться с давлением. И Макс справляется с ним», – приводит слова Маркеса издание Racingnews365.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф сделал категоричное заявление о победе Ферстаппена на скандальном Гран-при Абу-Даби в 2021 году.

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