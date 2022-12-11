Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Blick: «Ауди» предложили Маттиа Бинотто пост главы технологического департамента

Blick: «Ауди» предложили Маттиа Бинотто пост главы технологического департамента
Комментарии

Команда «Ауди», готовящаяся вступить в Формулу-1 в 2026 году, рассматривает возможность приглашения итальянца Маттиа Бинотто, который недавно был уволен с поста руководителя «Феррари», сообщает немецкое издание Blick.

По сообщениям источника, Бинотто был предложен пост главы технологического департамента. По крайней мере — на период подготовки к дебюту в сезоне-2026… Однако «Феррари» готовы выплатить Бинотто компенсацию в размере € 1 млн, лишь бы он не приступал к работе на новом месте раньше лета следующего года.

Ранее стала известна возможная дата, когда Вассёр заступит на должность главы «Феррари».

Новость по теме
Названа дата, когда Фредерик Вассёр может занять пост руководителя «Феррари»

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днём рождения:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022