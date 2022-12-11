Blick: «Ауди» предложили Маттиа Бинотто пост главы технологического департамента
Поделиться
Команда «Ауди», готовящаяся вступить в Формулу-1 в 2026 году, рассматривает возможность приглашения итальянца Маттиа Бинотто, который недавно был уволен с поста руководителя «Феррари», сообщает немецкое издание Blick.
По сообщениям источника, Бинотто был предложен пост главы технологического департамента. По крайней мере — на период подготовки к дебюту в сезоне-2026… Однако «Феррари» готовы выплатить Бинотто компенсацию в размере € 1 млн, лишь бы он не приступал к работе на новом месте раньше лета следующего года.
Ранее стала известна возможная дата, когда Вассёр заступит на должность главы «Феррари».
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днём рождения:
Комментарии
- 11 декабря 2022
-
19:27
-
18:55
-
17:50
-
17:42
-
16:55
-
15:48
-
14:54
-
14:29
-
13:41
-
12:54
-
12:17
-
11:36
-
10:29
-
01:59
-
01:12
-
00:40
- 10 декабря 2022
-
22:54
-
21:54
-
21:43
-
20:49
-
19:57
-
18:47
-
17:33
-
16:55
-
15:56
-
15:30
-
14:43
-
14:04
-
13:40
-
13:21
-
13:15
-
12:50
-
12:40
-
11:48
-
11:47
Партнерский контент