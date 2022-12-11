Blick: «Ауди» предложили Маттиа Бинотто пост главы технологического департамента

Команда «Ауди», готовящаяся вступить в Формулу-1 в 2026 году, рассматривает возможность приглашения итальянца Маттиа Бинотто, который недавно был уволен с поста руководителя «Феррари», сообщает немецкое издание Blick.



По сообщениям источника, Бинотто был предложен пост главы технологического департамента. По крайней мере — на период подготовки к дебюту в сезоне-2026… Однако «Феррари» готовы выплатить Бинотто компенсацию в размере € 1 млн, лишь бы он не приступал к работе на новом месте раньше лета следующего года.

Ранее стала известна возможная дата, когда Вассёр заступит на должность главы «Феррари».

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