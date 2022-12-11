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«Будьте логичными». Вольф объяснил, почему «Мерседес» не обойдёт «Ред Булл» в 2023 году

«Будьте логичными». Вольф объяснил, почему «Мерседес» не обойдёт «Ред Булл» в 2023 году
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о конкуренции с «Ред Булл» и «Феррари» в предстоящем сезоне.

«Я всегда остаюсь тем парнем, который видит стакан наполовину пустым, и предвижу риски. Попытайтесь быть логичными — «Ред Булл» доминировал на протяжении сезона. Нам будет очень непросто добиться более крутого развития, чем у них или у «Феррари», хотя я верю в команду.

Учитывая наши знания, командные ценности, расширение возможностей и отсутствие порицания [за поражения], в следующем году мы вернёмся сильнее и, надеюсь, будем побеждать в гонках и бороться за чемпионство. Есть ли гарантия, что это произойдёт? Конечно же, нет», – сказал функционер в подкасте Beyond The Grid.

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