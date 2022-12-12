Доменикали: верим, что ФИА приняла правильное решение о штрафе «Ред Булл»
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Глава Формулы-1 Стефано Доменикали высказался по поводу введение потолка расходов среди команд чемпионата.
Напомним, в этом году за нарушение лимита была оштрафована команда «Ред Булл».
«С введением лимита бюджета Формула-1 столкнулась с позитивными, но революционными изменениями. Мы должны доверять ФИА и надеяться, что ее решение со штрафом для «Ред Булл» было правильным.
Я нахожусь немного в стороне от борьбы и политической тактики команд. ФИА, которая сильна в контроле над регламентом, хорошо реструктурируется и перестраивается. Система должна иметь 100-процентное доверие, а для этого нужен вклад всех заинтересованных сторон: Формула-1, ФИА, команды, производители, организаторы», — приводит слова Доменикали GPblog.
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