Норрис – о болиде «Макларена»: этот год стал самым далёким от того, что я хочу
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис признался, что не был доволен своим болидом в минувшем сезоне.
«Этот год стал самым далёким о того, что я хочу. Последний сезон, вероятно, являлся золотой серединой, но в этом году мы ещё больше отошли от управления машиной. И я чувствую, что хочу иметь дело с тем, что мне подходит.
В конце концов, я всегда говорю: дайте мне самую быструю машину, а не ту, в которой мне комфортно. Легко сделать комфортную для меня машину, но она не всегда будет быстрой. Поэтому, как я уже и говорил, почувствовать себя комфортно в болиде – это задача пилота, а не машины. Поэтому, пока команда имеет быструю машину, я счастлив», – приводит слова пилота издание GPFans.
Норрис и Риккардо за рулём нового болида «Макларена»
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