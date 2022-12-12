Норрис – о болиде «Макларена»: этот год стал самым далёким от того, что я хочу

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис признался, что не был доволен своим болидом в минувшем сезоне.

«Этот год стал самым далёким о того, что я хочу. Последний сезон, вероятно, являлся золотой серединой, но в этом году мы ещё больше отошли от управления машиной. И я чувствую, что хочу иметь дело с тем, что мне подходит.

В конце концов, я всегда говорю: дайте мне самую быструю машину, а не ту, в которой мне комфортно. Легко сделать комфортную для меня машину, но она не всегда будет быстрой. Поэтому, как я уже и говорил, почувствовать себя комфортно в болиде – это задача пилота, а не машины. Поэтому, пока команда имеет быструю машину, я счастлив», – приводит слова пилота издание GPFans.

Норрис и Риккардо за рулём нового болида «Макларена»