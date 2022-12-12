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Основатель «Заубера» сделал заявление в связи с возможным уходом Вассёра в «Феррари»

Основатель «Заубера» сделал заявление в связи с возможным уходом Вассёра в «Феррари»
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Петер Заубер, основатель и бывший руководитель одноимённой команды Формулы-1, высказался о возможном уходе руководителя «Альфа Ромео» Фредерика Вассёра на аналогичную должность в «Феррари». Предполагается, что этот пост он сможет занять в самом начале следующего года. 31 декабря должность босса «Феррари» покинет Маттиа Бинотто.

«Удивлён ли я? И да и нет. Когда получаешь предложение от «Феррари», то нужно уходить! Однако любой, кто знаком с историей «Феррари», начиная с основателя компании Энцо, знает, что у руководителей команд, как правило, короткая жизнь. Исключением здесь является Жан Тодт, который правил там более 12 лет! Кто теперь будет его преемником? Я рад, что мне не нужно решать эту задачу!» — приводит слова Заубера Blick.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:

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