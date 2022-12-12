Вольф рассказал, что должно быть в команде Формулы-1, чтобы она боролась за чемпионство
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о компонентах, которые должны присутствовать в команде Формулы-1, чтобы она могла бороться за победу в чемпионате.
«Моё мнение о том, как должна функционировать команда, которое сложилось ещё во времена работы в «Уильямсе», заключается в том, что у вас должна быть правильная инфраструктура, финансовые ресурсы, хорошие гонщики, мощный двигатель, правильная организация и достаточно времени, чтобы собрать всё это вместе. Эти ингредиенты обеспечат вам конкурентоспособность.
Что касается нас в этом сезоне, всё очень просто — мы ошиблись с концепцией. В организации никто не стесняется признать, что мы плохо поработали в этом плане», — приводит слова Вольфа GPFans.
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