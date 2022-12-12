Первая команда Формулы-1 прошла все обязательные краш-тесты болида на 2023 год
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» сообщила о прохождении всех обязательных краш-тестов и получении омологации машины для следующего сезона «Королевских гонок».
«Шасси и носовая часть VF-23 прошли заключительные испытания и официально омологированы — важная веха в разработке нашего автомобиля 2023 года», — говорится в сообщении «Хааса» в соцсетях команды.
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американский гоночный коллектив набрал 38 очков. Трофей выиграл «Ред Булл», набравший 759 баллов. В сезоне-2021 «Хаас» не набрал ни одного очка. В следующем году вместо Мика Шумахера за команду будет выступать Нико Хюлькенберг.
Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:
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