Первая команда Формулы-1 прошла все обязательные краш-тесты болида на 2023 год

Американская команда Формулы-1 «Хаас» сообщила о прохождении всех обязательных краш-тестов и получении омологации машины для следующего сезона «Королевских гонок».



«Шасси и носовая часть VF-23 прошли заключительные испытания и официально омологированы — важная веха в разработке нашего автомобиля 2023 года», — говорится в сообщении «Хааса» в соцсетях команды.



Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американский гоночный коллектив набрал 38 очков. Трофей выиграл «Ред Булл», набравший 759 баллов. В сезоне-2021 «Хаас» не набрал ни одного очка. В следующем году вместо Мика Шумахера за команду будет выступать Нико Хюлькенберг.

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