Гасли: «Альпин» уже превосходит «Макларен». Следующая цель – большая тройка

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о целях своей новой команды на предстоящий сезон. По мнению француза, его коллектив способен навязать конкуренцию действующим лидерам в лице «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса».

«Я считаю крайне важным подготовиться к следующему году как можно лучше, буду держать пальцы скрещёнными, чтобы машина «Альпин» становилась только лучше.

Возможно, мы будем впереди и будем бороться за подиумы, а, возможно, всё будет ещё тяжелее. Но оснащение «Альпин» уже находится на хорошем уровне и превосходит «Макларен». Следующая цель – большая тройка», – приводит слова пилота издание Racingnews365.

Ранее глава «Альфа Таури» Франц Тост оценил перспективы Гасли в «Альпин».

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