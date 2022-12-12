Резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о планах на 2023 год

Резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал, чем планирует заниматься вне Формулы-1 в 2023 году.

«Я просто постараюсь найти баланс между тем, чтобы в определённой степени оставаться вовлеченным в «Формулу-1», и тем, чтобы дать себе время заняться собой.



На самом деле речь идет даже о таких простых вещах, как больше времени для тренировок, проводить чуть больше времени в спортзале, ну и так далее. Это тот момент, который обычно люди не до конца осознают – я никого не обвиняю, – но у гонщиков настолько плотное и напряженное расписание, что обычно на тренировки может оставаться всего один день в неделю.



Так что я просто хочу выделить чуть больше времени на то, чтобы заняться вещами, которые важны меня, немного сдвинуть приоритеты. А еще я стараюсь спланировать путешествие через всю Америку. Да, это будет больше для веселья, для отдыха, но также я хочу привести мысли в порядок. Мне такие вещи и правда здорово помогают. Просто побыть наедине с собой, на природе.



А также это время поможет мне найти ответы на многие вопросы, прояснить будущее: действительно, лишь 2024-й год будет наилучшим моментом для возвращения в «Ф-1». А дальше все уже будет зависеть от команд и их оценки моих возможностей», – приводит слова Рикардо