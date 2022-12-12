Стали известны вступительные взносы для команд Формулы-1 в 2023 году

В соответствии с регламентом Формулы-1 каждая команда обязана заплатить вступительный взнос, чтобы принять участие в чемпионате. В предстоящем году его обязательная часть составит $ 618 тысяч, сообщает издание F1i.
Помимо этого, команды должны заплатить $ 6 174 за каждое очко, которое они заработали в Кубке конструкторов. Для действующих победителей (в данном случае «Ред Булл») каждое очко оценивается в $ 7 411.
Таким образом, суммарный вступительный взнос для «Ред Булл», набравших 759 очков, составит $ 6 242 636, для «Феррари» – $ 4 038 083, «Мерседеса» – $ 3 797 297. Идущие следом «Альпин» и «Макларен» заплатят существенно меньше – по $ 1,68 и $ 1,60 млн соответственно. Минимальные расходы понесёт «Уильямс» – $ 667 079.
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