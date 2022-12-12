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Источник: владельцы «Уильямса» приняли решение об уходе Капито ещё летом

Источник: владельцы «Уильямса» приняли решение об уходе Капито ещё летом
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Инвестиционная группа «Дорилтон Кэпитал», купившая «Уильямс» во второй половине 2020 года, приняла решение не продлевать соглашение с руководителем коллектива Йостом Капито ещё летом, сообщает BBC Sports со ссылкой на собственный источник, близкий к команде.

Напомним, сегодня, 12 декабря, стало известно, что 64-летний Капито покинул пост главы «Уильямса» после двух лет работы. Также из команды ушёл технический директор Франсуа-Ксавье Демезон.

Ожидается, что в ближайшее время руководство «Уильямса» объявит о назначении нового руководителя и технического директора, с поста которого ушёл Франсуа-Ксавье Демезон. В минувшем сезоне команда заняла последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, набрав восемь очков.

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