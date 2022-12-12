Макс Ферстаппен сравнил свои выступления в 2021 и 2022 годах

Чемпион сезонов-2021 и 2022 Формулы-1 Макс Ферстаппен сравнил две своих победы, а также рассказал, как проходила разработка автомобиля перед началом прошедшего сезона.
«От этих титулов у меня разные ощущения. Меня переполняли другие эмоции, когда я боролся за первый титул. В прошлом году у нас была конкурентоспособная машина, но борьба получилась очень плотной. Ближе к концу сезона казалось, что мы проигрываем «Мерседес», поэтому было здорово победить. Титул этого года кажется более весомым благодаря большему числу побед.
Удивила ли меня скорость машины в 2022 году, несмотря на сжатые сроки разработки? Такие результаты показывают, насколько эффективно работали наши инженеры. Мы потратили много времени на прошлогоднюю машину, но при этом построили успешную в 2022-м. Разумеется, как и любой другой команде, нам приходилось решать множество вопросов. Из аэродинамической трубы поступали многообещающие данные, но у нас не было эталона, и мы не знали, где окажемся относительно соперников. Когда машина впервые выехала на трассу, то сразу хорошо себя зарекомендовала», — приводит слова Ферстаппена Auto Motor und Sport.
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