Ферстаппен ответил, скажется ли уменьшение времени работы в аэротрубе на «Ред Булл»
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Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен высказался о влиянии штрафа на производительность машины в сезоне-2023. Напомним, «Ред Булл» был оштрафован на 10% времени в аэродинамической трубе за нарушение финансового регламента.
«Это ударит по нам. Но я уверен, что моя команда справится с этим и мы хорошо начнём сезон. Мы знаем, с чего начинать и над чем работать. Было бы хуже, если бы мы не знали, в каком направлении двигаться.
По ходу сезона мы поймём, как сильно пострадаем от этого. Но наша машина была конкурентоспособной. Если мы сохраним прогресс, то всё будет хорошо», – приводит слова Ферстаппена издание Auto Motor und Sport.
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