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Speedcafe: Андреас Зайдль покинет «Макларен» ради перехода в «Ауди»

Speedcafe: Андреас Зайдль покинет «Макларен» ради перехода в «Ауди»
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль может покинуть свой пост, чтобы войти в руководящий состав «Ауди». Об этом информирует Speedcafe.

Напомним, в конце октября этого года «Ауди» анонсировала начало сотрудничества с «Заубером», который выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео». Кооперация стартует с сезона-2026. Зайдль, по сведениям источника, будет помогать немецкому автопроизводителю с процессом вхождения в «Королевские гонки». Кроме того, отмечается, что у Андреаса есть опыт работы с материнской компанией «Ауди» – Volkswagen Group.

Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона «Макларен» занял пятое место, набрав 159 очков.

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