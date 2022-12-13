Speedcafe: Андреас Зайдль покинет «Макларен» ради перехода в «Ауди»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль может покинуть свой пост, чтобы войти в руководящий состав «Ауди». Об этом информирует Speedcafe.



Напомним, в конце октября этого года «Ауди» анонсировала начало сотрудничества с «Заубером», который выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео». Кооперация стартует с сезона-2026. Зайдль, по сведениям источника, будет помогать немецкому автопроизводителю с процессом вхождения в «Королевские гонки». Кроме того, отмечается, что у Андреаса есть опыт работы с материнской компанией «Ауди» – Volkswagen Group.

Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона «Макларен» занял пятое место, набрав 159 очков.

Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды: