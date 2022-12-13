Названы подробности возможного ухода Андреаса Зайдля из «Макларена» в «Ауди»

Стали известны подробности потенциального ухода руководителя «Макларена» Андреаса Зайдля из команды. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Ауди». Как информирует Racingnews365, Андреас может перейти в «Заубер», получив там пост генерального директора. Напомним, в «Ауди» ранее анонсировали сотрудничество с «Заубером», который выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео». Кооперация стартует с сезона-2026.



Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона «Макларен» занял пятое место, набрав 159 очков. Трофей достался команде из Австрии «Ред Булл». За время сезона она набрала 759 баллов. У ближайших преследователей, команды «Феррари», 554 очка.

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