Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фредерик Вассёр покинул пост руководителя «Альфа Ромео»

Фредерик Вассёр покинул пост руководителя «Альфа Ромео»
Комментарии

Французский специалист Фредерик Вассёр покинул пост руководителя «Альфа Ромео». Об этом информирует пресс-служба команды. В швейцарском гоночном коллективе он проработает до января следующего года, после чего официально покинет должность.

Ранее сообщалось, что Фредерик может занять пост руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто. Бинотто, в свою очередь, уйдёт из «Скудерии» также в начале января следующего года.

В Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место, набрав 55 очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 759 баллов. «Феррари» была второй (554 очка).

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:

Ложь и лицемерие Ф-1 в одной картинке. Лучше бы «Феррари» просто промолчала Ложь и лицемерие Ф-1 в одной картинке. Лучше бы «Феррари» просто промолчала
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022