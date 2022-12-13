Вассёр эмоционально высказался по поводу ухода из «Альфа Ромео»

Французский специалист Фредерик Вассёр высказался по поводу своего ухода из «Альфа Ромео».

«Готовясь завершить свое приключение в команде «Альфа Ромео», я с нежностью вспоминаю эти шесть лет совместной работы. Я в долгу перед каждым сотрудником команды, ведь именно они помогли ей встать на ноги и подняться по карьерной лестнице нашего спорта. Я горжусь той работой, которую мы проделали как команда и компания, и ещё больше — тем прочным фундаментом, который мы заложили для того, что будет дальше: но больше всего я горжусь людьми, которые сделали всё это возможным, которые со временем стали друзьями. Эта команда всегда будет чувствовать себя как дома, и я буду болеть за неё, где бы я ни был. Я многому научился за время работы в качестве генерального директора и директора команды и чувствую, что каждый день готовит меня к тому, что предстоит. Я знаю, что «Альфа Ромео» будет продолжать набирать силу, и с нетерпением жду, когда в ближайшие несколько лет они будут соревноваться в самом начале решётки», — приводит слова Вассёра пресс-служба команды.