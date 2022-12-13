«Феррари» объявила о назначении Фредерика Вассёра новым руководителем команды

Французский специалист Фредерик Вассёр займёт должность руководителя «Феррари». Об этом информирует пресс-служба итальянской команды. Этот пост он должен занять 9 января 2023 года. Кроме того, Фредерик будет выполнять обязанности генерального менеджера «Скудерии».

Напомним, сегодня, 13 декабря, стало известно, что Вассёр покинул должность руководителя «Альфа Ромео».

В Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место, набрав 55 очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 759 баллов. «Феррари» была второй (554 очка).

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:

Ранее Вассёр высказался по поводу своего ухода из «Альфа Ромео».