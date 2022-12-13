Вассёр высказался о своём назначении в «Феррари»

Французский специалист Фредерик Вассёр высказался по поводу своего назначения на пост руководителя «Феррари».
«Для меня большая честь и радость возглавить «Феррари» в качестве директора команды. Как для человека, всю жизнь увлекающегося автоспортом, «Феррари» всегда представляла для меня вершину гоночного мира. Я с нетерпением жду начала работы с талантливой и по-настоящему страстной командой в Маранелло, чтобы чтить историю и наследие «Скудерии» и радовать наших тифози по всему миру», — приводит слова Вассёра пресс-служба команды.
Ранее сообщалось, что Фредерик может занять пост руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто. Бинотто, в свою очередь, уйдёт из «Скудерии» также в начале января следующего года.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днём рождения:
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