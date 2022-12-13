Источник: владельцы «Уильямса» ждут сложный сезон, из команды ушло много сотрудников

Владельцы команды Формулы-1 «Уильямс» ожидают сложный сезон после ухода Йоста Капито с поста руководителя команды, сообщает автор официального сайта Формулы-1 Лоуренс Баретто.

Во время пребывания у руля команды Капито произвел радикальные изменения, реорганизовав техническую команду и попытавшись изменить культуру.



Однако его назначение Франсуа-Ксавье Демезона, с которым он работал в «Фольксвагене», похоже, было воспринято новыми владельцами как ошибка. В этом году машина показала низкие результаты, и, по словам источников, команда ожидает, что 2023 год будет еще одним трудным годом, исходя из нынешней конструкции.



За последние пару лет в «Уильямсе» произошла большая текучка кадров — либо потому, что сотрудников уволили, либо они сами решили уйти — и это усложнило процесс налаживания работы при новых руководителях.