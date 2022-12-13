Источник: «Макларен» может сменить поставщика моторов

Стало известно, что команда Формулы-1 «Макларен» может вступить в новую эру гонок (2026 год) с другим партнёром по двигателям. Об этом сообщает польский журналист Дэниэль Бялый в своих социальных сетях.

Напомним, сейчас в роли поставщика моторов для команды выступает «Мерседес».

В Кубке конструкторов минувшего сезона «Макларен» занял пятое место, набрав 159 очков. Трофей достался команде из Австрии «Ред Булл». За время сезона она набрала 759 баллов. У ближайших преследователей, команды «Феррари», 554 очка.

Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:

Ранее стало известно, что бывший руководитель «Уильямса» Йост Капито, покинувший свой пост вчера, 12 декабря, не претендует на должность главы «Макларена».