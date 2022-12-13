Чжоу обратился к Вассёру в связи с его уходом из «Альфа Ромео» в «Феррари»
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Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил руководителя команды Фредерика Вассёра. Сегодня, 13 декабря, гоночный коллектив подтвердил, что Фредерик покинет свой пост в начале января следующего года.
«Спасибо тебе за всё, что ты сделал для меня и этой команды, Фред. Для меня было честью работать с тобой!» — написал Чжоу.
Сегодня же в «Феррари» сообщили, что Вассёр получит должность руководителя команды. В «Скудерии» он заменит Маттиа Бинотто. Сообщалось, что Бинотто решил уйти из «Феррари» из-за недоверия к себе со стороны президента компании Джона Элканна.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
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