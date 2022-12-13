«Макларен» объявил об уходе Зайдля и сразу назвал его преемника

Команда Формулы-1 «Макларен» подтвердила уход своего нынешнего руководителя Андреаса Зайдля. Ранее сообщалось, что после ухода из британской команды Зайдль возглавит проект «Ауди» в Формуле-1.



Преемником Зайдля во главе «Макларена» станет Андреа Стелла, ранее занимавший в команде пост исполнительного гоночного директора. Итальянец работает в коллективе из Уокинга с 2015 года. До «Макларена» Стелла много лет работал в «Феррари», где, помимо прочего, являлся гоночным директором Кими Райкконена и Фернандо Алонсо в 2009–2015 годах.



«Я благодарен Заку Брауну и акционерам за доверие, а также всем моим коллегам, которые помогали мне на протяжении моей карьеры в Формуле-1. Мы реалистично оцениваем, сколько работы нам предстоит, чтобы подняться на решётке выше, но я в предвкушении и ободрён тем фактом, что пройду этот путь вместе с командой, которая полна таланта, опыта, гоночного духа и посвящённости цели», — отметил Андреа Стелла.

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