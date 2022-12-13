Андреас Зайдль официально возглавил Sauber Group. Руководителя команды Ф-1 назовут позже

Компания Sauber Group объявила о назначении Андреаса Зайдля на пост генерального директора. Sauber Group сейчас представлена в Формуле-1 командой «Альфа Ромео», а в будущем будет обеспечивать развитие заводского проекта «Ауди». При этом Зайдль не будет лично заниматься повседневным управлением командой Формулы-1: как уточняется в пресс-релизе, Андреас и команда вместе будут работать над поиском нового босса команды взамен ушедшего Фредерика Вассёра.
«Здорово с января присоединиться к Sauber Group. Это команда с богатой историей в Формуле-1 и организация, которую очень хорошо знаю с тех времён, когда работал и жил в Хинвиле четыре года. Не могу дождаться прихода в команду и работы со всеми коллегами в Sauber Group над амбициозными задачами, которые мы вместе поставили», — приводит слова Зайдля пресс-служба «Заубера».
Ранее Андреас Зайдль объявил об уходе из «Макларена», где его заменит Андреа Стелла.
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