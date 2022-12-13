Зак Браун высказался о новом руководителе «Макларена»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал назначение Андреа Стеллы на должность руководителя команды.



«Я рад, что Андреа Стелла займёт руководящую должность в команде и возглавит нашу техническую и операционную программу в Формуле-1. Андреа – очень талантливый и опытный член нашей команды, пользующийся большим уважением. Его переход на эту должность – отличный пример силы нашей команды, и я рад нашему сотрудничеству, которое станет ещё плотнее», — приводит слова Брауна пресс-служба «Макларена».

Ранее стало известно, что Андреас Зайдль, возглавлявший команду, перейдёт в «Ауди», которая сотрудничает с «Заубером», выступающим под брендом «Альфа Ромео».

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